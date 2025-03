Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 63,56 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 63,56 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 63,34 EUR. Mit einem Wert von 63,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.905 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,04 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 76,29 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,60 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

