Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 76,86 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 76,86 EUR. Bei 76,58 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.658 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 15,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,66 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3.943,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.734,50 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Brenntag SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,46 EUR je Brenntag SE-Aktie.

