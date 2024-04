Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagvormittag ins Minus

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 76,84 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 76,84 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 76,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,88 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.873 Aktien.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,69 Prozent.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2022 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 07.03.2024. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.943,10 EUR im Vergleich zu 4.734,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Am 08.05.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,46 EUR fest.

