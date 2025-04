Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 57,52 EUR abwärts.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 57,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 56,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,90 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 77.913 Aktien.

Bei einem Wert von 78,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Gewinne von 36,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 6,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.03.2025. Es stand ein EPS von 0,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,18 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

