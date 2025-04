Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 57,90 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 57,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,74 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 11.214 Stück.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR. Gewinne von 35,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 54,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 6,39 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,18 Prozent gesteigert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

