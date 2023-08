Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 66,74 EUR abwärts.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 66,74 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,32 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,50 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 207.042 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,31 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 10.05.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.533,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.527,10 EUR.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

