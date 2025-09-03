DAX23.788 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.547 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

04.09.25 12:05 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 51,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
51,66 EUR -0,12 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,86 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,24 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 51,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.638 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 24,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 51,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

