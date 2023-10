Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 71,38 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 71,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 70,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.631 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,13 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 33,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

