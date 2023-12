Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 78,36 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,36 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,94 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.839 Brenntag SE-Aktien.

Am 30.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 54,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 29,89 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,49 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.100,50 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.088,30 EUR.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

