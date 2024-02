Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 80,70 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 80,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 80,16 EUR. Mit einem Wert von 80,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 114.664 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,18 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 4,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,43 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,24 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR im Vergleich zu 5.100,50 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2023 aus.

