Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 60,44 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 60,44 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,18 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,54 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 47.792 Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 44,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 11,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,29 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

