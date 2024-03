Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 85,22 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 85,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 85,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.112 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Gewinne von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,98 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,24 EUR.

Am 09.11.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,85 Prozent zurück. Hier wurden 4.088,30 EUR gegenüber 5.100,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

