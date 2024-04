Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagnachmittag schwächer

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 76,32 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 76,32 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 76,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.998 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,15 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 15,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,98 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,66 EUR an.

Am 07.03.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,72 Prozent verringert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Brenntag SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,46 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

