Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag schwächer

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 76,42 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 76,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 76,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.190 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 15,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,98 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,66 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.734,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

