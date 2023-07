Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Mittwochmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 69,96 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 69,96 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,90 EUR ab. Mit einem Wert von 70,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.178 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2023 auf bis zu 77,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 23,41 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,36 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.527,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.533,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,42 EUR je Brenntag SE-Aktie.

