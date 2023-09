Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 75,32 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 75,32 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,58 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.247 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 3,03 Prozent zulegen. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 28,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 83,56 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4.527,10 EUR, gegenüber 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,55 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie mit Aufschlägen: Kühne hat Anteil an Brenntag verdoppelt

So schätzen die Analysten die Zukunft der Brenntag SE-Aktie ein

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Brenntag SE-Investment abgeworfen