Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag stärker

05.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 71,58 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 71,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 71,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 88.758 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 77,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,15 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus. Am 09.08.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.061,20 EUR US-Dollar umgesetzt. Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024. Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,26 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus IMCB-Aktie dennoch leichter: Einzige HSBC Kaufempfehlung unter Chemikalienhändlern - Brenntag und Azelis-Aktien von HSBC-Studie belastet

