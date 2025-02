Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 61,08 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 61,16 EUR. Bei 60,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.064 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,29 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

