Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag stärker

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 85,02 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,2 Prozent auf 85,02 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,06 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.988 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,02 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 30,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,98 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,24 EUR aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4.088,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.100,50 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,29 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag schwächer