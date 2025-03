Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 66,94 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 66,94 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 66,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,54 EUR. Zuletzt wechselten 14.437 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 85,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,29 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,60 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Brenntag SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren