Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,20 EUR. Bei 72,24 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 71,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 12.489 Stück.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 64,82 EUR fiel das Papier am 11.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,88 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,88 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 28,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,04 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Brenntag SE am 11.05.2022 präsentieren. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 15.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

