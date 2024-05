Aktienkurs im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

06.05.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 76,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 76,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 76,36 EUR. Bei 75,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.927 Brenntag SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,63 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,74 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,38 EUR an. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 07.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,73 Mrd. EUR umsetzen können. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025. Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,39 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen So schätzen Analysten die Brenntag SE-Aktie ein Erste Schätzungen: Brenntag SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

