Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 71,14 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 71,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,22 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,04 EUR aus. Bei 71,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.043 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 8,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 32,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,81 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.256,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

