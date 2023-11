Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 70,52 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 70,52 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,42 EUR aus. Bei 71,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.310 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,47 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 28,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,56 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.256,60 EUR – das entspricht einem Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,22 EUR je Aktie belaufen.

