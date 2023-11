Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 70,16 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 70,16 EUR nach. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,10 EUR. Bei 71,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 92.683 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 27,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,56 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.256,60 EUR – eine Minderung von 15,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.061,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,22 EUR je Brenntag SE-Aktie.

