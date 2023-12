Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 78,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 78,30 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 79,04 EUR. Bei 78,10 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.539 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 54,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,83 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,49 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

