Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:22 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,50 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.270 Brenntag SE-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,39 EUR an.

Am 09.11.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.100,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 6,48 EUR im Jahr 2022 aus.

