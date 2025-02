Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE behauptet sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 62,44 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 62,44 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,36 EUR an. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 62,20 EUR. Bei 62,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.981 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,20 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,29 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,58 EUR fest.

