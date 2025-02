Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Brenntag SE

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 62,28 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 62,28 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 62,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.579 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. 39,88 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,20 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 14,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,29 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

