Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 67,32 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 67,32 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,18 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.874 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 20,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 54,20 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 19,49 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,05 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,29 EUR.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.03.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

