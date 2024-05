Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag in Grün

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 76,22 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,22 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,24 EUR. Bisher wurden heute 38.787 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 85,38 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Brenntag SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Aktie aus.

