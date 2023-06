Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Brenntag 75,52 EUR

Um 09:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 75,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,42 EUR. Bei 75,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.463 Brenntag SE-Aktien.

Bei 77,60 EUR markierte der Titel am 11.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,81 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Mit Abgaben von 29,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,94 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.533,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

