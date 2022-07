Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag im Plus

Um 07.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 61,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 61,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.414 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 87,40 EUR. 30,00 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2022 auf bis zu 59,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 93,58 EUR.

Am 11.05.2022 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.533,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.132,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2022 5,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

