Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 67,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 67,90 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,18 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.277 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2023 auf bis zu 77,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,29 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 26,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,31 EUR an.

Am 10.05.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.533,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.527,10 EUR.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Brenntag SE-Investment abgeworfen

Brenntag SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Brenntag SE abgeworfen