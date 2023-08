Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Montagvormittag an

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 67,62 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 67,62 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 67,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.906 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 14,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 26,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,31 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.533,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Brenntag SE-Aktie.

