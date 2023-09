Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag verlustreich

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 74,34 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 74,34 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 73,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.683 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 77,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,93 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,56 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Brenntag SE eingefahren

Brenntag-Aktie mit Aufschlägen: Kühne hat Anteil an Brenntag verdoppelt

So schätzen die Analysten die Zukunft der Brenntag SE-Aktie ein