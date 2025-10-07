Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 52,16 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 52,16 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,68 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 52,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.046 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Gewinne von 31,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 5,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,31 EUR für die Brenntag SE-Aktie.
Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,61 EUR je Aktie.
