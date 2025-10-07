Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 52,66 EUR zu.

Um 15:49 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 52,66 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,94 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,40 EUR. Zuletzt wechselten 96.153 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 30,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 59,31 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

