Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 60,34 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,18 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.160 Stück gehandelt.

Bei 81,76 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 26,20 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 13.10.2022. Mit Abgaben von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,44 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,02 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5.100,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.738,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2022 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

