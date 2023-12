Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 78,76 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 78,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 78,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.852 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 54,94 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 30,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,99 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.088,30 EUR – das entspricht einem Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Brenntag-Aktie dämmt Verluste ein: Entflechtung der Sparten wird fortgesetzt - Ziele angehoben

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus