Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 70,48 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 70,88 EUR. Bei 70,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.923 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 11,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 31,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,39 EUR an.

Am 09.11.2022 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 5.100,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.738,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Brenntag SE am 08.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

