Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 80,54 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 80,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,54 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.355 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 84,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,52 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,02 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Abschläge von 19,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,29 EUR je Aktie.

