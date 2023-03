Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 71,72 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.160 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,62 EUR erreichte der Titel am 23.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,86 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,65 EUR.

Am 09.11.2022 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.100,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

