Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,90 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 73,04 EUR. Bei 70,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 287.725 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,62 EUR) erklomm das Papier am 23.03.2022. Gewinne von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 34,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,65 EUR aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.100,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3.738,20 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Brenntag SE am 10.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Brenntag SE-Aktie.

