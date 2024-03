Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 79,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 79,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 79,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259.470 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 9,94 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 21,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,98 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,24 EUR.

Am 07.03.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,72 Prozent zurück. Hier wurden 3.943,10 EUR gegenüber 4.734,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag