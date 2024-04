Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagmittag

Is Hawkins (HWKN) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?

Hawkins (HWKN) Shares Rally 27% in 6 Months: What's Driving It?

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren gekostet

SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Nachmittag

DKSH Performance Materials Expands its Life Science Business in Malaysia by Acquiring Elite Organic Sdn. Bhd.

Heute im Fokus

SAP will in Deutschland wohl 2.600 Stellen streichen. Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an. Musik-Abos in Europa bald außerhalb Apples App Stores erhältlich. Nach Sieg beim FC Bayern: BVB verliert zuhause gegen Stuttgart. Mit Warnhinweisen: Meta lässt mehr KI-Inhalte zu. Bilfinger plant weitere Übernahmen. Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk.