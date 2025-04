Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 54,64 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,72 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,42 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 55,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.606 Brenntag SE-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR an. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 43,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 5,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,81 EUR aus.

Am 12.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 vorlegen. Am 07.05.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

