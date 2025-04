Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Brenntag SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 55,26 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 55,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,72 EUR. Mit einem Wert von 55,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18.068 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 6,44 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 75,81 EUR.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

