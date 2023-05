Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,54 EUR

Um 15:51 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 75,18 EUR nach oben. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,64 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 124.469 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,61 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 08.03.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,65 Prozent auf 4.734,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

