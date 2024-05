Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Mittwochnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 76,94 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 76,94 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 77,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.760 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,38 EUR aus.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 16,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,73 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

